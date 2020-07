Kloot Per W lanceert crowdfundingcampagne om nieuwe plaat te kunnen opnemen JMBB

28 juli 2020

18u17 0 Tervuren De Tervurenaarse rockmuzikant Kloot Per W - alias Claude Perwez - start een crowdfundingcampagne om zijn nieuwe plaat te financieren. Hij is op zoek naar 7.500 euro om onder meer een studio, producer, technici en muzikanten mee te kunnen betalen.

“Er zijn een aantal artiesten die ondersteund worden en een matrasje onder hun gat geschoven krijgen tijdens deze crisis, maar ik behoor niet tot die categorie,” geeft Claude Perwez aan. Ondanks corona is hij echter niet bij de pakken blijven zitten: er staat een nieuwe plaat klaar, maar die moet nog ingeblikt worden. De kosten van de plaat liggen door de strijkerssectie en studiomuzikanten wat hoger dan normaal. Daarom zoekt Kloot Per W naar financiële steun.

Wie meer dan 50 euro doneert, krijgt daar een gratis gesigneerde vinyl en cd voor in ruil. Voor 100 euro of meer komt daar nog een gratis ticket voor een show van Kloot Per W bij, en wie meer dan 500 euro stort mag rekenen op een privé-soloshow. Tel daar nog 500 euro bij en je krijgt de voltallige Kloot Per W Group erbij.

Voor de release mikt Kloot Per W op maart 2021. Wie wil bijdragen, kan dat hier doen. Op dit moment heeft Claude nog om en bij de 6.000 euro nodig.