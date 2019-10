Klacht over heling tegen AfricaMuseum in Tervuren SHVM

03 oktober 2019

19u48

Bron: Belga 0 Tervuren Een groep advocaten, juristen, universitairen en activisten diende donderdag een klacht in tegen het museum voor Midden-Afrika in Tervuren, voor heling van een gestolen goed. De klacht zou te maken hebben met een Luba-masker, dat tijdens de plundering van een Congolees dorp in 1896 gestolen zou zijn.

Vrijdag staat een veiling gepland van manuscripten van officier Albert Lapière in veilinghuis Ferraton. De groep, die klacht indiende bij de Procureur des Konings in Brussel, roept het huis op om de veiling van de geschriften niet te laten doorgaan aangezien in de manuscripten bewijzen dat het Luba-masker gestolen werd tijdens de plundering en er misdaden, moorden, folteringen en plunderingen in beschreven worden.

De klagers kwamen te weten dat het AfricaMuseum in Tervuren in het bezit was van de manuscripten en dat het voor het gerecht moeilijker zou worden ze te consulteren indien ze in privéhanden terechtkomen.

De indieners van de klacht trekken aanstaande vrijdag naar het veilinghuis.