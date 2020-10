Kersvers gouverneur Jan Spooren nu ook definitief burgemeester af: “Veel plezier en voldoening uit die ruim 7 jaar gehaald” Robby Dierickx

09u50 1 Tervuren Op 1 september was hij al provinciegouverneur geworden, maar donderdagavond heeft Jan Spooren (N-VA) ook definitief afscheid genomen van zijn burgemeesterssjerp in Tervuren. Tijdens de gemeenteraad werd hij bedankt voor zijn realisaties. Zijn opvolger, Marc Charlier (N-VA), hoopt dat hij Spooren af en toe nog eens kan ontmoeten in Tervuren.

7,5 jaar lang stond Jan Spooren aan het hoofd van de druivengemeente. Afgelopen zomer werd hij echter aangeduid als nieuwe provinciegouverneur. Op 1 september volgde Spooren vervolgens Lodewijk De Witte op. Donderdagavond stond tot slot zijn laatste gemeenteraad op de agenda. Daar nam hij persoonlijk afscheid van zijn politieke collega’s. “Ik heb enorm veel plezier en voldoening gehaald uit de 7,5 jaar burgemeesterschap in Tervuren”, aldus Spooren. “De respectvolle relatie met alle gemeenteraadsleden speelde daarin een grote rol.”

Marc Charlier, die Jan Spooren opvolgt als burgemeester, was vol lof voor zijn voorganger. “Het genoegen en het respect waren wederzijds, we danken Jan voor zijn vele realisaties, we hopen dat hij evenveel voldoening beleeft aan zijn nieuwe ambt als gouverneur en ik kijk ernaar uit om hem af en toe nog eens te kunnen ontmoeten in Tervuren.”