Johny Vansevenant stelt nieuw boek voor: “1969, het jaar van Eddy Merckx” SZM

16 juli 2019

12u08 5 Tervuren Wetstraatjournalist bij de VRT en Eddy Merckx - biograaf Johny Vansevenant stelt zaterdag om 14 uur in Tervuren zijn nieuw boek, “1969 – Het jaar van Eddy Merckx” voor. Met het nieuwe boek is Vansevenant niet aan zijn proefstuk toe. Eerder schreef hij reeds “Eddy Merckx – De biografie”, “Mannen achter Merckx” (over zijn ploegmaats) en “Mannen tegen Merckx” (over zijn tegenstrevers).

Er bestaan al tal van boeken over Eddy Merckx, maar toch is het nieuwe boek “1969 - Het jaar van Eddy Merckx” speciaal. Het is namelijk geschreven door een politiek journalist, Johny Vansevenant, met de samenwerking van Eddy Merckx zelf.

1969 is het jaar van de eerste Tour-zege maar ook het jaar van z’n eerste grote tegenslagen. Hij werd met de roze leiderstrui om de schouders uit de Ronde van Italië gezet na een betwiste positieve dopingcontrole. Maar 1969 is ook het jaar dat Eddy Merckx als inwoner van Tervuren met de gele trui door Tervuren reed. Hij beleefde als inwoner van Tervuren in de daarop volgende jaren nog vele sportieve triomfen voor hij naar Kraainem verhuisde. Merckx had wel altijd een contact behouden met Tervuren, hij had er nog altijd een supportersclub en kwam er zelfs regelmatig een voetbalmatch spelen op het terrein “aan den ballon”, het huidige Diependal.

Getuigenissen

Ook Merckx zelf, zijn familie en ploegmaats geven in het boek uitleg bij alle belangrijke gebeurtenissen van dat jaar. Bovendien vertellen de toprenners van dat wielerseizoen hun kant van het verhaal. Bij de Belgische grote namen zijn dat onder meer Roger De Vlaeminck, Walter Godefroot, Herman Vanspringel, Lucien Van Impe, Eric Leman, Frans Verbeeck, Guido Reybrouck, Martin Van den Bossche, Willy Vekemans en Roger Swerts. Ook blikken tal van buitenlandse toprenners terug op 1969. Er zijn getuigenissen van Raymond Poulidor, Roger Pingeon, Felice Gimondi, Jan Janssen, Rini Wagtmans en Barry Hoban. Bovendien is het boek geïllustreerd met nooit eerder gepubliceerde foto’s.

De Kapellevrienden die nu op zaterdag 20 juli op het Kapelleplein in Tervuren ‘Kapelle National’ organiseren, een populair volksfeest in één van de oudste wijken van Tervuren, hebben in samenwerking met vzw Tervurenementen aan deze vijftigste verjaardag een bijzonder Merckx- tintje willen geven.

Na de lezing van het boek “1969- Het jaar van Eddy Merckx” om 14 uur is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de auteur en in samenwerking met Standaard Boekhandel Tervuren kan je ook het boek aanschaffen en laten tekenen.