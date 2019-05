Jeugdraad Tervuren organiseert ‘blokkot’ SZM

29 mei 2019

11u11 0 Tervuren In Tervuren kan je sinds afgelopen weekend samen studeren in het ‘blokkot’ in de Panquin kazerne. Alle studenten kunnen zich daar tot eind juni in hun boeken smijten.

Jeugdraad Tervuren voorziet een studeerlokaal in de Panquin kazerne, een historisch gebouw met veel plaats, wifi, een koffiezetapparaat, waterkoker, microgolf, frigo én recreatiemogelijkheden in de pauzes, zoals een wandeling in het park of gezelschapsspellen.

Het blokkot is elke dag open van 9 tot 22 uur en tot nu toe vangen ze zo’n 40 studenten op, maar ze verwachten wel dat er meer en meer studenten gaan afkomen.