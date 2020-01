Jeroen De Pauw opent nieuw restaurant Canapé, waar alles draait rond... hapjes JCV

10 januari 2020

15u01 0 Tervuren De bekende tv-kok Jeroen De Pauw pakt uit met een nieuw restaurant in de oude sportzaal op de Panquinsite. Vooral het concept valt op: je zal er voornamelijk hapjes kunnen eten. “Als mijn vrouw en ik gaan eten, nemen we ook liever vier voorgerechten zodat we van alles kunnen proeven.”

Canapé staat momenteel nog volop in de stijgers, maar moet op 25 januari de deuren openen. Voor zijn restaurant viel het oog van De Pauw op een bijzonder gebouw op de Panquinsite: de oude sportzaal. “Het gemeentebestuur had me in deze richting gewezen, maar de meeste gebouwen leken me te statig”, zegt hij. “Tot ik deze zaal zag en meteen verliefd was. Het plafond is 20 meter hoog, en de sfeer past perfect bij wat we willen brengen. Ik ben dan wel niet geboren, maar wel getogen in tervuren en ik was al meer dan twee jaar op zoek naar een pand in de gemeente.”

Voor Canapé pakt De Pauw uit met een bijzonder concept: aperodining, lunchen en dineren op basis van aperitiefgerechtjes. “Heel veel mensen trekken tegenwoordig met hapjes en een fles cava naar het park”, zegt De Pauw. “Daarop wil ik inspelen. Een ontspannen sfeer waarin je van veel dingen tegelijk kan proeven. In het zuiden is dat met tapas en mezze al helemaal deel van de eetcultuur en ik denk dat het ook hier zal aanslaan. Als mijn vrouw en ik gaan eten, bestellen we altijd liever drie of vier voorgerechten, zodat we van meer dingen kunnen proeven.”

Toch zal je niet alleen hapjes kunnen eten in Canapé. “We werken met een dubbele kaart”, zegt De Pauw. “Er zijn hapjes zoals kibbeling of speciale kroketjes en salsa’s, maar we werken ook met grotere schotels. Daar bundelen we verschillende kleine gerechten zodat je er met twee of met meer mensen van kan eten. Dat principe van eten delen is al erg populair bij jonge mensen.”

Luie zetel

De naam van het restaurant heeft een dubbele kant en geeft goed weer waarover het gaat, zegt De Pauw. “Een Canapé is enerzijds een luie zetel, waar je op je gemakje kan eten. Anderzijds is het natuurlijk ook het hapje zelf. We willen het niet te chic of te duur maken. Iedereen is welkom. Voor tussen de 35 en de 65 euro heb je een schotel met vijf of zes gerechtjes waar je met vrienden van kan eten.”

Naast de lunch en het diner kan je bij Canapé ook een ‘aperobag’ afhalen. De Pauw lanceerde dat concept een tijdje geleden al en het raakte ondertussen erg bekend. Je krijgt dan een zak met een fles wijn en enkele hapjes.

Als Tervurenaar trekt De Pauw ook sterk de lokale kaart. “Onze bloemen worden in de gemeente gekweekt”, zegt hij. “En ons personeel wordt gekleed door een winkel in Tervuren. Werken in je eigen buurt is er makkelijk en zo kan je samenwerken met mensen uit de streek.”

Op 25 en 26 januari start Canapé officieel en wordt het openingsweekend ingezet met live muziek.