Jan Spooren (N-VA) is de nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant JMBB BMK SRB

17 juli 2020

10u20 6 Tervuren N-VA’er Jan Spooren is aangesteld tot nieuwe provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. Dat heeft de Vlaamse regering zojuist beslist.

Jan Spooren is op dit moment Kamerlid en burgemeester van Tervuren en werd gisteren door de Vlaamse ministerraad benoemd tot nieuwe gouverneur. Hij zou Lodewijk De Witte (sp.a) opvolgen, die al vijfentwintig jaar gouverneur was, sinds de splitsing van de provincie Brabant in 1995.

De benoeming van Spooren lekte eerder vandaag al uit, maar is nu officieel.

Carina Van Cauter (Open Vld) wordt provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen. Jos Lantmeeters (N-VA) wordt de nieuwe gouverneur in Limburg.

Later meer.