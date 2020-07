Jan Spooren (N-VA) is de nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant: “Blij met deze zware, maar belangrijke job” JMBB BMK SRB

17 juli 2020

10u20 10 Tervuren De burgemeester van Tervuren, Jan Spooren (N-VA), is aangesteld tot nieuwe provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. Dat heeft de Vlaamse regering zojuist beslist. Spooren is “heel blij” met zijn nieuwe benoeming. Maar wie volgt hem op als burgemeester van Tervuren?

De benoeming van Jan Spooren (51) lekte eerder vandaag al uit, maar is nu officieel. Hij volgt Lodewijk De Witte (sp.a) op, die al vijfentwintig jaar gouverneur was, sinds de splitsing van de provincie Brabant in 1995.

De Tervuurse burgemeester Jan Spooren is blij met zijn nieuwe job. “Als burgemeester heb ik ervaren dat het zeer belangrijke en boeiende functie is die als een verbindingsfiguur tussen de verschillende actoren a-politiek moet ingevuld worden", zegt hij. “Dat laatste ligt mij, want ook in Tervuren stel ik mij op als de burgemeester van iedereen. Het is zeker in deze coronatijden een zware verantwoordelijkheid. Het wordt niet makkelijk om een man als Lodewijk De Witte, die deze functie de afgelopen 25 jaar op een indrukwekkende manier heeft waargenomen, op te volgen. Ik ben alleszins bereid om hier heel hard voor te werken.”

Onduidelijk

Wie hem opvolgt als burgemeester van Tervuren is volgens Spooren nog onduidelijk. “Ik weet pas sinds donderdagavond dat de keuze op mij gevallen is. We hebben nog niet de kans gehad om hierover intern te overleggen", zegt hij. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de overgang probleemloos kan verlopen. We hebben in Tervuren een zeer goed samenwerkende coalitie en een heleboel van de projecten die we deze legislatuur willen realiseren staan ondertussen in de steigers." De andere N-VA-schepenen in het college zijn Werner Aerts (openbare werken) en Lut Kint (sociale zaken, welzijn en gezondheid).

Carina Van Cauter (Open Vld) wordt provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen. Jos Lantmeeters (N-VA) wordt de nieuwe gouverneur in Limburg.