Huis onbewoonbaar na Kelderbrand JCV

28 augustus 2019

16u46 0 Tervuren De brandweer is vanochtend moeten tussenkomen voor een brand in de kelder van een woning in Duisburg. Die is door het vuur nu tijdelijk onbewoonbaar. De eigenaar moest ook naar het ziekenhuis voor controle.

Het vuur ontstond rond 19.30 uur in een huis in de Achterstraat in Duisburg. Een koelkast had er vuur gevat in een kelder. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg de vlammen snel onder controle. De brandschade bleef beperkt tot de kelder, maar het hele gebouw liep wel rookschade op. Omdat gas en elektriciteit door het vuur zijn afgesloten, is de woonst even onbewoonbaar.

De eigenaar van de woning deed een poging om het vuur te blussen, maar raakte daarbij bevangen door de rook. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle. “Het had veel erger kunnen aflopen”, zegt Emmanuel Goossens van de brandweer van Overijse. “Er hingen geen rookmelders in het huis. De mensen hadden dus geluk dat dit overdag gebeurd is. Twee uur eerder en de gevolgen zouden veel groter zijn geweest. We raden dan ook iedereen aan om de kleine investering in een rookmelder te maken.”