Hockeyclub Blue Lions organiseert ‘In Je Kot BBQ’: “Ook lokale handelaars een duwtje geven” JCV

22 april 2020

17u03 1 Tervuren De familiedag van Hockeyclub Blue Lions Tervuren kan dit jaar niet doorgaan door de coronacrisis, maar de club komt nu met een origineel alternatief. Op 16 mei organiseren ze een ‘In je kot BBQ’. Je kan daarvoor een pakket afhalen bij handelaars in Tervuren.

Veel verenigingen zien deze dagen evenementen en dus ook inkomsten wegvallen. Bij Blue Lions Tervuren zouden ze normaal dit jaar hun tiende verjaardag vieren, maar daar passen ze een originele mouw aan door op zaterdag 16 mei een ‘In Je Kot BBQ’ te organiseren. Het opzet is simpel: je bestelt op voorhand een pakket met alle benodigdheden en op de dag zelf steek je thuis de barbecue aan.

“Onze familiedag kan dit jaar niet doorgaan”, zegt Koen Van Hulle van de club. “Dat is niet alleen een sociaal hoogtepunt van het jaar, maar ook financieel. Daarom hebben we dit alternatief bedacht. We proberen sowieso de club online actief te houden met allerlei filmpjes. We betrekken ook enkele handelaars uit Tervuren, zodat ook zij een broodnodig duwtje in de rug krijgen.”

Zo zorgt Slagerij Breugel voor het vlees en komen groenten en sappen via The Place To Bio. Wijn wordt besteld via Chateau De Minière. Bestellen kan via de website van de hockeyclub. Dankzij een samenwerking met Payconiq kan je daar ook rechtstreeks betalen. Alles kan op vrijdag 15 of zaterdag 16 mei dan afgehaald worden bij de handelaars. Voor de dag zelf wordt ook een hele omkadering voorzien. Zo werkt Blue Lions al aan een Spotify-playlist om je barbecue van passende muziek te voorzien.