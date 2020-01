Heibel om half miljoen voor organisatie Hee Tervuren JCV

08 januari 2020

16u30 0 Tervuren De gemeente Tervuren geeft meer dan 560.000 euro aan de nieuwe vzw Tervuren Feest voor de organisatie van zomerfestival Hee Tervuren. Een subsidie die volgens de oppositie allesbehalve doorzichtig opgezet werd. “Is het zo vergezocht om te stellen dat dit een politiek onderonsje is?”, klinkt het.

De nieuwe vzw Tervuren Feest werd begin vorig jaar opgericht en zal instaan voor de organisatie van Hee Tervuren en de Sint-Hubertusviering. Daar zet de gemeente tot 2025 een subsidie van 563.000 euro tegenover. De gemeente en de vzw sloten daarover een samenwerkingsovereenkomst.

Volgens de oppositie gebeurde de toekenning echter niet volgens de regels van de kunst. “Deze manier van aanpakken is gewoon ongezien en ruikt naar favoritisme”, zegt raadslid Thomas Geyns van Open Tervuren. “De samenwerkingsovereenkomst werd besproken noch goedgekeurd door de gemeenteraad. Er was zelfs geen kennisname. Daarnaast werd de Raad voor de Lokale Economie niet betrokken. Ten slotte is dit geen gemeentelijke vzw zoals die in het verleden wel bestonden in Tervuren. Er zitten dus geen politieke vertegenwoordigers in die controle uitoefenen en betrokken zijn bij de besluitvorming. Is het dan zo vergezocht om te stellen dat dit een politiek onderonsje is?”

De subsidie voor de vzw komt neer op zo’n 100.000 euro per jaar. “Maar Hee Tervuren is dan ook een driedaags professioneel muziekfestival, daar horen hoge bedragen bij”, zegt schepen van Feestelijkheden Christine Tinlot (Groen) aan ROBtv. “Het gaat ook niet om een nieuw evenement, maar om een organisatie die onze eigen administratie kan ontlasten.”