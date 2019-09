Hee Tervuren trapt de zomer vanaf volgend jaar opnieuw op gang en sluit ze niet langer af Robby Dierickx

05 september 2019

13u27 10 Tervuren Nadat het schepencollege drie jaar geleden besloot om het festival Hee Tervuren niet langer eind juni maar wel eind augustus te organiseren, komt de nieuwe meerderheid nu op die beslissing terug. Vanaf volgend jaar trapt Hee Tervuren de festivalzomer opnieuw op gang. Oppositiepartij Open Tervuren was vanaf dag 1 tegen de verandering en reageert nu dan ook opgelucht.

Vijftien jaar lang werd Hee Tervuren eind juni georganiseerd, maar in 2017 verhuisde het festival plots naar eind augustus. De meerderheid besliste toen dat het evenement moest samensmelten met de jaarlijkse Reuzenfeesten. Oppositiepartij Open Tervuren stond meteen op de barricade. Er werden onder meer een petitie, een online campagne en een protestactie op de Markt gehouden. Drie jaar later lijkt dat protest zijn vruchten af te werpen, want het gemeentebestuur heeft beslist om Hee Tervuren opnieuw eind juni te organiseren.

“Dit jaar vielen het festival en de Reuzenfeesten immers niet samen, want die laatste feesten vinden pas komend weekend plaats terwijl Hee Tervuren vorig weekend georganiseerd werd”, zegt schepen van Cultuur Christine Tinlot (Groen). “Daarnaast is het voor de jeugd leuker om een festival aan het begin van de vakantie bij te wonen dan daags voor ze opnieuw naar school moeten. Naar volgend jaar toe zal het nieuwe feestcomité van onze gemeente zich mee bezighouden met de organisatie van Hee Tervuren en op termijn zou dat comité de hele organisatie kunnen overnemen.”

Thomas Geyns van Open Tervuren reageert opgelucht dat het festival terugkeert naar eind juni. “We hebben lang actie gevoerd en dit voelt aan als een overwinning. Hee Tervuren en de Reuzenfeesten laten samensmelten zorgde voor een mismatch. Nu is het zaak dat er een werkgroep opgestart wordt en dat er nagedacht wordt over de sponsoring, want het verwaarlozen van de sponsors heeft een negatieve invloed op de programmatie gehad. Daar moet verandering in komen.”