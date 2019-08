Hee Tervuren maakt zich klaar voor groot feest SZM

29 augustus 2019

14u52 0 Tervuren Hee Tervuren belooft dit jaar opnieuw een groot feest. Van 30 augustus tot 1 september werden er weer een aantal concerten georganiseerd, maar ook naast het podium valt er veel te beleven.

Hee Tervuren zal dit weekend weer van heel ver weerklinken. Op vrijdag zorgt onder meer Radio Guga voor de ambiance en op zaterdag verwelkomen de inwoners Slongs en Mathias Vergels. Zondag komen Laura Tesoro, Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s en Les Truttes de markt daveren. In het kinderdorp is de pret ook gegarandeerd en op zaterdag pakt een urban stage uit met breakdance-initiaties, workshops en bands. Ook het scoutsdorp gaat weer open voor het publiek. En uiteraard de sportieve noot niet vergeten: de Tervuren Tourist Run, een recreatieve loop langs enkele mooie plekjes in de gemeente.

Schepen van cultuur Christine Tinlot is alvast enthousiast: “Met het nieuwe initiatief van een urban stage maken we de beleving van de muziek ook interactief en introduceren we Hip hop in Tervuren. Deze editie van Hee Tervuren heeft ook aandacht voor gezinnen met het kinderdorp en voor het milieu, dankzij de begeleiding van OVAM en specifieke maatregelen. De boodschap is dus : met de fiets naar het centrum van Tervuren om van de sfeer te kunnen genieten.”