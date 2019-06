Grote wegverzakking in het centrum van Tervuren SZM

28 juni 2019

12u56 0 Tervuren In de Vander Achterstraat in Tervuren is de weg verzakt rond 11 uur vanmiddag. Dat bevestigt de brandweer.

In het oude historische centrum van Tervuren is de Vander Achterstraat verzakt. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de straat is afgezet. Het gaat om een zeer oude straat die zich waarschijnlijk al jaren in slechte staat bevindt.

Meer over Vander Achterstraat

Tervuren