Groep burgers maakt standbeeld van Leopold II in Tervuren schoon: “Niet akkoord met het geweld van de voorbije weken” JCV

29 juni 2020

11u30 4 Tervuren Een groep burgers is zaterdag afgezakt naar het standbeeld van Leopold II in Tervuren om dat schoon te maken. Ze willen zo laten zien dat ze niet akkoord zijn met “het geweld van de afgelopen weken tegen historische standbeelden”. De buste van Leopold II was al meerdere malen met rode verf beklad.

Het initiatief ging uit van Aymeric de Lamotte, een gemeenteraadslid in Sint-Pieters-Woluwe die vorig jaar de overstap maakte van de MR naar de populistische Liste Destexhe. Volgens hem gaat het om een apolitieke actie die uitging van de burgers zelf. “Wij zijn gekwetst door het geweld tegenover onze historische monumenten en we wilden dat tonen”, zegt hij. “De beste manier daarvoor leek ons om de schade door het vandalisme te repareren. In onze ogen maakt dit deel uit van onze identiteit en onze cultuur. Die ten gronde brengen maakt ons allemaal armer.”

De Lamotte belooft alvast dat de groep opnieuw zal opdagen als het standbeeld opnieuw beklad wordt. “Iets zegt me dat we daar nodig werk mee zullen hebben”, klinkt het.

Het museum zelf was niet op de hoogte van de actie, zo weet de RTBF. Hoewel de beeldengroep in de tuin van het AfricaMuseum staat, is het eigenlijk eigendom van de Regie der Gebouwen. De buste van Leopold II maakt deel uit van het herdenkingsmonument ‘The Congo, I presume?’. Het beeld zelf is al een kritische benadering van het kolonialisme in Congo, waarbij drie Afrikaanse krijgers met afgehakte voeten, staan ‘tentoongesteld’ als drie persoonlijke trofeeën van koning Leopold II. In 2018 werd al een kritische tekst toegevoegd aan het monument.