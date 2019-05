GITO Tervuren beloont leerlingen met goede attitude SZM

12u12 0 Tervuren De leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs van het GITO in Tervuren konden dit schooljaar voor het eerst een SODA-attest verdienen of een attest voor goede attitude.

SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. “We willen aan de leerlingen duidelijk maken dat het op de werkvloer niet uitsluitend draait rond vakkennis, maar dat de SODA-competenties minstens even belangrijk zijn”, zegt het schoolbestuur van het GITO.

In de loop van het schooljaar kregen de leerlingen van de tweede en de derde graad vier keer een tussentijdse stand van zaken voor SODA. Met de nodige feedback en coaching konden de leerlingen groeien in hun attitude. “Zo leggen we naast vaktechnische kennis en vaardigheden ook de nadruk op het bekrachtigen van positief gedrag. Een heel schooljaar op tijd komen, taken stipt en ordelijk uitvoeren, de veiligheidsvoorschriften respecteren, maar ook goed kunnen samenwerken en respectvol en beleefd zijn naar medeleerlingen en leerkrachten, zijn belangrijke troeven op de huidige arbeidsmarkt.”

De leerlingen die tijdens het schooljaar een goed tot uitmuntend SODA-rapport behaalden, worden ook beloond. Ze krijgen een uitgebreid aanbod aan vakantiejobs, weekendwerk, stages en vast werk via sodajobs.be. Op de site worden bedrijven in staat gesteld vacatures te plaatsen die ingevuld kunnen worden door de leerlingen. Alle zelfstandigen, werkgevers en bedrijven die op zoek zijn naar goede werkkrachten kunnen zich gratis registreren en een vacature plaatsen. Via het SODA-attest krijgen werkgevers de kans om in direct contact te komen met leerlingen die voldoen aan hun verwachtingen. Het behalen van een SODA-label is dus een win-win situatie voor de school, de leerling én de bedrijfswereld.

Naast een verwendag - een uitstap naar Bobbejaanland - worden de leerlingen uitgenodigd op een plechtige proclamatie vanavond om 20 uur, om hun attest door de burgemeester van Tervuren in ontvangst te nemen. Dit event zal worden ingevuld met tal van activiteiten. Fons Leroye, afgevaardigd bestuurder van de VDAB, komt als gastspreker het belang van een professionele attitude toelichten.