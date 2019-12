Gids Afrikamuseum voor onbepaalde duur op non-actief na omstreden uitspraken SHVM

23 december 2019

15u09 0 Tervuren De gids die vorige week vrijdag volgens enkele studenten van de Universiteit Antwerpen shockerende en racistische uitlatingen deed, is voor een tijdje op non-actief gezet. Dat bevestigt gidsdirecteur Bruno Verbergt. Volgens die laatste zou de gids ook zelf achter die beslissing staan.

Een groep masterstudenten van de faculteit Geschiedenis bezocht afgelopen vrijdag het Afrikamuseum in Tervuren. Maar hun professor liet de rondleiding vroeger stopzetten dan gepland omdat de gids in kwestie bepaalde racistische uitspraken verkondigde aan de studenten. “De prof besloot dat het geen zin meer had en zette de rondleiding stop”, vertelt de woordvoerder van de universiteit. “Dit was niet meer voor interpretatie vatbaar en hebben we nog nooit meegemaakt.”

Volgens een studente had de gids het over “beelden die de zwarten weg wilden in het nieuwe museum, waaronder de Luipaardman, maar dat die zwarten niet overal hun goesting kregen aangezien de beelden nog in het depot staan.” Hij vertelde ook over zijn schoonmoeder in Congo en “dat ze een boy had die daar wel een keer per week mee aan tafel mocht eten”. De gids vergeleek de geschiedenis van Congo eveneens met wat in België is gebeurd: “Denk maar aan de Fransen die hier onze universiteiten en kerken hebben gesloten.”

De man bevestigde zijn uitspraken, maar deze zijn volgens hem verkeerd geïnterpreteerd. Nu heeft hij, in samenspraak met de directie en de docent, de beslissing genomen om een tijdje niet meer aan de slag te gaan in het museum. “Hij betreurt de beslissing, maar staat er wel volledig achter”, zegt gidsdirecteur Bruno Verbergt. “Op dit moment hebben we geen andere keuze. Zijn beeldspraak en uitspraken kwamen als ongepast over.”

Volgens de directeur is het de eerste keer dat de man problemen veroorzaakt. “Hij is een goede werkkracht. We kunnen dus niet alleen negatief over hem spreken. Maar we zien dat we meer aandacht moeten besteden aan het leren hanteren van een correct taalgebruik tijdens de gidsopleidingen.”