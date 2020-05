Gewezen schepen Theo Debeer (63) verliest 13 jaar lange strijd tegen kanker Robby Dierickx

29 mei 2020

14u08 0 Tervuren In Tervuren is gewezen schepen Theo Debeer (CD&V) donderdagochtend na een lange strijd tegen kanker overleden. Ondanks dat hij al lang ziek was, kwam zijn overlijden toch onverwacht. Binnen CD&V wordt dan ook verslagen gereageerd op zijn dood. “Theo was voor onze partij van onschatbare waarde”, klinkt het.

In 2007, twintig jaar nadat Theo Debeer voor het eerst verkozen werd in de gemeenteraad, werd bij de Vossemnaar kanker vastgesteld. In de jaren die volgden, vocht hij tegen verschillende soorten kankers. Toch overleed hij donderdagochtend aan een onverwachte complicatie van de ziekte. “Het was voor ons dan ook een donderslag bij heldere hemel toen we het nieuws over zijn overlijden vernamen”, zegt schepen Mario Van Rossum. “Theo was een aangename prater met een diepe sociale voeling en een sterk karakter. Hij is voor onze partij van onschatbare waarde geweest en dat was hij ook zeker voor zijn gezin.”

OCMW-voorzitter

Tijdens zijn politieke carrière zat de Vossemnaar onafgebroken tussen 1987 en 2018 in de gemeenteraad. In die periode was hij onder meer zes jaar schepen en twaalf jaar OCMW-voorzitter. Van 2016 tot vorig jaar was Debeer ook voorzitter van de CD&V-afdeling in Tervuren. Deze legislatuur zetelde hij nog in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

“Als gewezen schepen van Milieu, Duurzame ontwikkeling, Senioren, Ontwikkelingssamenwerking en Toegankelijkheid was Theo onder andere initiator van het eerste Tervurens klimaatactieplan, de thermografische luchtscan van alle daken in Tervuren en de eerste groepsaankoop elektrische fietsen”, laat Van Rossum weten. “Daarnaast was het uitvoeren van een seniorenbehoeftenonderzoek in samenwerking met de SAR en VUB een project dat Theo echt in het hart droeg. En tot kort voor zijn dood bezocht hij nog regelmatig mensen die wat eenzaam waren of die graag een bezoekje kregen.”