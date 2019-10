Gerda Debyser schrijft én tekent eerste kleuterboek ‘Waarom moeten wij spruitjespuree eten?’ JCV

23 oktober 2019

11u51 0 Tervuren De Tervuurse jeugdauteur Gerda Debyser presenteert dit weekend haar eerste boek voor kleuters: ‘Waarom moeten wij spruitjespuree eten?’. Na twee jeugdromans richt ze zich hiermee voor het eerst op een heel jong publiek.

Na de twee jeugdboeken ‘Sterrenlicht’ en ‘Dansen met de Wind’ gooit Debyser het over een andere boeg. ‘Waarom moeten wij spruitjespuree eten?’ is immers bedoeld voor kinderen tussen 3 en 6 jaar oud. “De inspiratie komt van mijn kleinkinderen”, zegt Debyser. “Die zitten zelf in de fase dat ze waarom-vragen stellen en dat heeft mijn fantasie aan het werk gezet.”

Voor het boek zorgde Debyser ook zelf voor de illustraties van het boek. Om het boek te lanceren geeft ze twee interactieve voorleessessies. Op zaterdag 26 oktober om 15 uur in de Standaard Boekhandel in Tervuren en op zondag 27 oktober om 14.30 uur in dezelfde winkel in Overijse.