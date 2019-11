Gemeente zoekt nieuwe uitbater voor cafetaria Diependal Robby Dierickx

18 november 2019

Heb je er altijd al van gedroomd om de cafetaria van een sporthal uit te baten, dan kan je je nu kandidaat stellen voor de uitbating van de cafetaria van sporthal Diependal in Tervuren. De inschrijvingsperiode loopt tot 16 december.

Het autonoom gemeentebedrijf Bexit Tervuren is op zoek naar een dynamische uitbater voor de cafetaria van het sportcomplex Diependal. De horecazaak heeft een grote keuken en opslagplaats. De uitbating verloopt er onder de vorm van een concessie, die drie jaar loopt. De gemeente gaat op zoek naar iemand met sterke sociale vaardigheden, die vertrouwd is met het verenigingsleven en die bereid is om hard te werken. Ervaring in de horeca is een pluspunt. Geïnteresseerden moeten zich voor 16 december melden via een sollicitatiebrief naar het Autonoom Gemeentebedrijf Bexit ter attentie van Helene Germeau (Markt 7a, bus 1 in 3080 Tervuren).