Gemeente wint prijs voor sport op het werk JCV

13 december 2019

16u43 0 Tervuren De gemeente Tervuren mag een prijs van Sport Vlaanderen in ontvangst nemen in de categorie “ Sport op het Werk”. Tervuren werd ook verkozen als winnaar in de provincie Vlaams-Brabant bij de middelgrote gemeente.

Sport Vlaanderen wil met het project werknemers en inwoners van een gemeente meer aan het bewegen krijgen. Tervuren kwam daarbij als een van de betse leerlingen van de klas naar voor. Medewerkers van de gemeente konden bijvoorbeeld deelnemen aan groepslessen in een lokale fitness, aan pingpong-, petanque- of kubbtornooien en een Start to Run. Verder werden er via WhatsApp loop-, wandel- en zwemgroepen opgericht om vrij te sporten tijdens de middagpauze. Ook een beperkt fitnessabonnement behoorde tot de mogelijkheden.

Tervuren is ook “overall winnaar” bij de gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant van maximaal 25.000 inwoners. Die prijs is eveneens te danken aan de Tourist Run en de G-sportweek, een sportkamp tijdens de zomer voor kinderen met een mentale beperking. Die initiatieven leverden een cheque van 1.500 euro op.

Schepen van sport Christine Tinlot (Groen) is bijzonder enthousiast over deze projecten: “Sport is belangrijk in Tervuren, competitief of recreatief”, zegt ze. “Deze awards benadrukken hoe we ons inspannen om sport voor iedereen toegankelijk te maken maar het is ook een erkenning voor onze sportdienst.”