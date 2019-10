Gemeente voorziet extra geld voor nieuw hockey- en voetbalterrein JCV RDK

23 oktober 2019

16u20 2 Tervuren De gemeente Tervuren zet 880.000 euro opzij voor een nieuw hockeyterrein op de defensiesite in Duisburg. Nog eens een half miljoen euro gaat naar een nieuw kunstgrasveld voor FC Moorsel. Het hockeyterrein valt duurder uit dan eerst voorzien, tot onvrede van de oppositie.

In september nam de gemeente Tervuren na drie jaar onderhandelen het Sportcentrum Defensie in Duisburg over. Vanaf volgend jaar mag de site van 17 hectare gebruikt worden door de plaatselijke sportclubs. Een van de plannen op de site is de aanleg van een nieuw hockeyveld. Dat moet er op het voetbalveld achter de sporthallen komen en een thuis geven aan de club Blue Lions, die een van de snelst groeiende sportclubs is van de gemeente.

Op de gemeenteraad van dinsdag werd alvast het bestek voor het hockeyveld goedgekeurd. De gemeente houdt rekening met een budget van 880.000 euro. Dat is 330.000 euro meer dan in eerdere plannen was voorzien. “Maar we willen dat het veld aan de laatste standaarden voldoet”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). “Zo is de ondergrond gewijzigd van zand naar water. Het getuigt maar van goed bestuur dat we voor een veld kiezen dat voldoet aan de laatste normen. We hebben ook het nadeel dat we de btw niet kunnen recupereren omdat de gemeente de werken zelf moet uitvoeren.”

Daarnaast voorziet de gemeente nog eens een half miljoen euro voor een nieuw kunstvoetbalveld op de terreinen van FC Moorsel aan de Vinkenlaan. “We hebben die bestekken, al goedgekeurd omdat het hier om dringende zaken gaat”, zegt Spooren. “We hebben een strakke timing die moet toelaten dat de clubs volgend seizoen al op die velden kunnen spelen.”

Transparantie

Open Tervuren onthield zich op de gemeenteraad bij de goedkeuring van de budgetten. “Wij zijn natuurlijk niet tegen die nieuwe terreinen”, zegt fractieleider Thomas Geyns. “Maar we hebben wel vragen bij de manier waarop de gemeente te werk gaat. Als de gemeente nu al zoveel geld reserveert, blijft er dan nog iets over voor andere projecten? Ik mis een visie op de lange termijn bij de gemeente en transparantie over het budget. De overeenkomst met Defensie over het terrein in Duisburg rammelt bovendien. Dat de gemeente de btw niet zal kunnen recupereren van de werken aan het hockeyveld, bewijst dat.”

Kritiek die geen hout snijdt, zegt Spooren. “Wij dienen onze langetermijnbegroting in december in, net als alle andere gemeenten”, klinkt het. “Daarin zal zeker nog geld overblijven voor andere sportprojecten, ik denk dan aan de Berg van Termunt. Het gaat hier om dringende zaken waar we geen tijd voor wilden verliezen. Bovendien staan deze projecten al lang op de agenda en zijn ze goed voorbereid. Je moet niet alleen nadenken over planning, je moet ook iets doen en kansen die je krijgt, benutten.”