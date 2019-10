Gemeente op zoek naar ondernemers voor nieuw bedrijventerrein JCV

04 oktober 2019

16u38 0 Tervuren de gemeente Tervuren en Interleuven gaan op zoek naar ondernemers die het nieuwe bedrijventerrein Keiberg-Vossem willen bezetten. Daarbij wordt vooral gekeken naar plaatselijke kmo’s.

De werken aan het terrein startten begin dit jaar en vorderen inmiddels goed. Daarom wil de gemeente starten met de zoektocht naar ondernemers die een plaats willen op het terrein. “Voor het gemeentebestuur is het belangrijk dat hierbij voorrang wordt gegeven aan Tervuurse kmo’s die willen uitbreiden of in zonevreemd gebied liggen”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). “Wij willen maximale kansen geven aan onze lokale ondernemers, die bovendien ook een positieve bijdrage leveren aan tewerkstelling in eigen regio.”

Daarom komt er gerichte communicatie van de gemeente en Interleuven naar de ondernemers in de buurt. De geïnteresseerde ondernemers krijgen later dan meer informatie over de mogelijkheid om hun bedrijf te vestigen of op te richten.

Samen met Interleuven organiseert de gemeente Tervuren op woensdag 6 november nog een infovergadering voor de omwonenden om de stand van zaken van de infrastructuurwerken en de mogelijk toekomstige invulling verder toe te lichten. Die begint om 19 uur in het Administratief Centrum De Zevenster.