Gemeente investeert in elektrische wagen JCV

20 februari 2020

15u22 0 Tervuren De gemeente Tervuren nam onlangs haar eerste elektrische wagen in gebruik. Dat moet maar een eerste stap zijn, want op termijn moet het hele wagenpark duurzaam worden.

De eerste wagen is een Renault Kangoo die voor werfcontroles en materiaalvervoer gebruikt zal worden. De gemeente telde ruim 31.000 euro neer voor de wagen. Het voertuig zal vooral korte verplaatsingen maken, waardoor een elektrische motor zeer geschikt is.

De gemeente wil in de toekomst verder investeren in milieuvriendelijke voertuigen. “Dit is de eerste elektrische wagen die de gemeente Tervuren aankoopt, maar niet de laatste. De bedoeling is om systematisch onze volledige vloot te verduurzamen”, zegt Bram Peters (Groen+), schepen van milieu en duurzame ontwikkeling. “Voor wagens kan dat gaan om elektrische voertuigen, terwijl we bij grotere voertuigen zullen bekijken wat de meest duurzame optie is. Bij elke vervanging in de komende jaren zullen we dat doen. Die verduurzaming geldt trouwens ook voor het materiaal. Een heggenschaar die nu nog op brandstof werkt, kan in de toekomst perfect elektrisch worden.”