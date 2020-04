Gemeente contacteert thuiswonende 80-plussers JCV

23 april 2020

12u04 0 Tervuren De gemeente belt alle alleen wonende 80-plussers op om te vragen hoe het met hen gaat. “De meesten hebben geen grote problemen, maar vooral een warm gesprek doet hen deugd”, zegt schepen van seniorenbeleid Lut Kint (N-VA).

De gemeente zet de laatste twee weken vrijwilligers in om 80-plussers te contacteren. Daar worden ook mensen van het platform van het platform ‘Tervuren helpt’ voor ingezet.

In de eerste plaats krijgen 80-plussers die alleen wonen een telefoontje, maar ook koppels waar minstens een van beiden 80 jaar oud is, worden opgebeld. “Als de ouderen dringende hulp nodig hebben, worden ze meteen in contact gebracht met het Sociaal Huis”, zegt de gemeente. “Uit de eerste rondvraag blijkt wel dat de meeste ouderen een goed werkend netwerk rond zich hebben, bijvoorbeeld met kinderen die de boodschappen doen.”

De meerderheid van de mensen is blij met een telefoontje en alleenstaanden vragen vaak om een tweede gesprek. “De medewerkers kregen al meer dan 500 Tervurenaars aan de lijn”, zegt schepen Kint. “De meesten hebben geen grote problemen, maar vooral een warm gesprek doet hen deugd.”