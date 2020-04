Geen Hee Tervuren door coronacrisis: alle gemeentelijke evenementen tot begin juli geschrapt Ook braderie, buitenspeeldag, stratenloop en Artiestentoer vallen in het water Robby Dierickx

08 april 2020

09u05 0 Tervuren Geen Romeo’s, geen Sylver en ook geen Soulbrothers begin juli op de Markt, want het schepencollege heeft het festival Hee Tervuren geschrapt als gevolg van het coronavirus. Meer nog: alle gemeentelijke evenementen tot en met 5 juli zijn geannuleerd. “Het risico om onzekere financiële engagementen aan te gaan, is te groot”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA).

Na de Weerdse Bierfeesten is Hee Tervuren –goed voor jaarlijks zowat 5.000 bezoekers - het tweede grote festival in onze regio dat in het water valt door het coronavirus. Voor de Weerdse Bierfeesten hakte de gemeente Zemst de knoop vorige week al door, Tervuren deed dat woensdagochtend. Hee Tervuren, het festival dat de voorbije drie jaar de zomer afsloot, zou dit jaar opnieuw het startschot van de zomervakantie betekenen. Maar het coronavirus gooit dus roet in het eten. En dus zakken onder meer De Romeo’s, The Soulbrothers en Sylver tussen 3 en 5 juli niet naar Tervuren af.

“Uiteraard is dit geen prettige of gemakkelijke beslissing”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). “Onze gemeente staat bekend om zijn bruisend karakter, maar nadat we alles op een rijtje gezet hadden, hadden we geen andere keus. Omdat de huidige coronamaatregelen wellicht zeer geleidelijk afgebouwd zullen worden, is het bijzonder onzeker of de evenementen die in de periode voor de zomervakantie gepland staan wel mogen plaatsvinden. Daarom hebben we als schepencollege beslist om de knoop zelf door te hakken. De organisatie van de activiteiten vraagt immers veel voorbereiding en verloopt ook moeizamer door de huidige maatregelen. Daarnaast is het risico groot om nu onzekere financiële engagementen aan te gaan. Het is met pijn in het hart dat we deze keuze maken, maar het lijkt ons de enige logische en juiste beslissing.”

Niet langer wachten

En dus komt er dit jaar geen negentiende editie van Hee Tervuren. “Dat is jammer, want het festival trekt elk jaar ook mensen van buiten de gemeente aan”, beseft ook Spooren. “Maar we moesten stilaan starten met het vastleggen van sponsors en het betalen van de groepen. We hadden kunnen kiezen om nog langer te wachten alvorens een beslissing te nemen, maar dat zou financieel onverantwoord zijn.”

Verplaatsen?

Maar niet alleen Hee Tervuren valt in het water. Ook de Tervuren Horeca Run, de buitenspeeldag, de bloemenmarkt, de Europadag, de stratenloop, de Artiestentoer en de braderie worden geschrapt. “We bekijken wel of we bepaalde activiteiten kunnen verplaatsen naar een latere datum”, zegt schepen van Evenementen Christine Tinlot (Groen+). “Een andere mogelijkheid is om tijdens de tweede helft van het jaar een aantal alternatieve en kleinschaligere initiatieven te nemen, maar het hangt natuurlijk allemaal af van de verdere evolutie van de coronacrisis.” Voor Hee Tervuren wordt voor alle duidelijkheid niet naar een nieuwe datum gezocht.

Ook de voorstellingen in CC De Warandepoort zijn geschrapt. Sommige voorstellingen worden verplaatst, andere zijn definitief geannuleerd. Wie tickets had, zal persoonlijk verwittigd worden. Activiteiten van verenigingen of privé-organisatoren worden niet geschrapt. “We hanteren hierbij de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad”, aldus nog Jan Spooren. “Als gemeente zullen we hiertegen niet strenger optreden dan de nationale richtlijnen voorschrijven. We geven organisatoren wel de raad om voorzichtig te zijn met eventuele voorbereidingen en de financiële en organisatorische risico’s grondig af te wegen.”

Eerder besloten de organisatoren van ’t Festival, een tweede groot muziekevenement op de Markt van Tervuren, om de editie van dit jaar (9 mei) te annuleren. Er wordt wel naar een nieuwe datum later op het jaar gezocht.