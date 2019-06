Geef je baby een verwenmoment zodat je ook zelf kan ontstressen SZM

06 juni 2019

17u30 0 Tervuren In Tervuren is er op 5 juni een babyspa geopend. Babilo geeft je baby een verwenmoment zodat hij helemaal tot rust kan komen in zijn drukke groeiplanning. Door massages en hydrotherapie kan de pasgeborene ontstressen, zodat je als ouder er ook de vruchten van kan plukken.

Door chloor en temperatuur is het afgeraden om baby’s tot 1 jaar in een publieke zwembad te brengen, maar studies tonen wel aan dat de ontwikkeling en welzijn van baby’s bevordert als ze in het water zijn.

Zo’n hydrotherapiesessie houdt in dat je baby met een drijfring in een badje met lichtjes en bubbels spartelt. Hierdoor gaat de fysieke beweging en groei vooruit en bevordert het de bloedsomloop, eetlust en de spijsvertering van de baby. De ontwikkeling van de spieren en het skelet wordt ondersteund, terwijl de zwemreflexen en coördinatie verbeteren. Bovendien gaat de therapie ook lichamelijke ongemakjes verzachten, zoals krampjes of constipatie, maar ook de zintuigen van de baby worden geprikkeld. De combinatie van licht en bubbels versterken immers de verstandelijke ontwikkeling van baby’s.

Niet onbelangrijk en misschien de grootste reden dat je dit zou doen, is dat je baby tot rust komt en beter zal slapen. Door de aangename temperatuur voelen ze zich veilig en geborgen, net als in het vruchtwater van de baarmoeder. Na de hydrotherapie, kunnen ouders de sessie voortzetten met een babymassage. Ze leren welke aanrakingen goed zijn voor de baby, zodat ze er tijdens de massage en thuis mee aan de slag kunnen. Babilo heeft ook een babyshop, waar de ouders de gebruikte producten kunnen kopen.

Babilo organiseert ook verschillende activiteiten, zoals zwangerschapsmassages en -yoga, levensreddend handelen bij baby’s en jonge kinderen, een sessie babytaal leren begrijpen en een lezing ‘baby en hond’. Een hydrotherapie en babymassage kosten je 65 euro, een degelijke prijs voor een goede nachtrust.

Meer over Babilo

samenleving

familie

gezondheid

mensen