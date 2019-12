GBS Tervuren zamelt 1.100 euro in voor Kinderkankerfonds tijdens Warmste Week SHVM

25 december 2019

18u49 0 Tervuren De gemeentelijke basisschool in Tervuren heeft een cheque van 1.100 euro overhandigd aan het Kinderkankerfonds.

Het geld werd ingezameld door alle leerjaren van de school die elk op hun beurt zelf spulletjes maakten in het kerstthema, waaronder kerstballen, kaarten of hangertjes uit zoutdeeg ten voordele van het fonds. “We wilden dit jaar zeker iets doen voor mensen met kanker”, zegt leerkracht Nadja Van Sever. “De man van een collega heeft een hersentumor en de meeste collega’s en leerlingen kennen wel iemand met kanker in hun naaste omgeving. Aangezien kinderen dichter staan bij onze leerlingen, kozen we dan ook voor het Kinderkankerfonds.”

De ingezamelde som zal deels gebruikt worden voor de organisatie van een kerstfeest op de kinderafdeling van het UZ in Gent. Daarbij krijgen de kinderen ook cadeau’s.

Ook vorig jaar zette de school zich in voor het goede doel. De kinderen deelden destijds kleding uit aan de organisatie ‘Poverello’, een vereniging die zich inzet voor de minderbedeelden.