Fuif kan niet doorgaan? Dan komt Radio Lipstick recht in de huiskamers! Wouter Hertogs

10 mei 2020

15u58 0 Tervuren Een tijdje geleden al werd bekendgemaakt dat de Nacht van Radio Lipstick door de coronacrisis niet kon doorgaan. Toch besloot de organisatie niet bij de pakken te blijven zitten. Zaterdagavond kon iedereen vanaf 22 uur luisteren op Radio Golden Flash.

De Nacht van Radio Lipstick is een begrip voor liefhebbers van Rock en New Wave uit de jaren tachtig. Voor de editie van dit jaar gooide het coronavirus roet in het eten. Daarom zal er pas in 2021 opnieuw een fuif zijn. Onder het motto ‘Radio Lipstick zegt foert tegen corona!’ werd alsnog een alternatief gevonden. Op radio Golden Flash kwamen de dj’s niet in de zaal, maar wel rechtstreeks in de huiskamer. Dankzij zendtijd die ter beschikking werd gesteld door Radio Golden Flash werd dit mogelijk. “En ja! Mocht je er aan twijfelen. Volgend jaar in mei zijn we er gewoon weer, met meer!” beklemtoonde de organisatie.