Fietser staat oog in oog met overstekend everzwijn (en dat zal in toekomst vaker gebeuren omdat de populatie groeit) Stephanie Romans

19 juli 2020

18u12 6 Tervuren Een fietser uit Tervuren stond plots oog in oog met een wild everzwijn. Het beest stak rustig de weg over en schonk zijn publiek nauwelijks aandacht. Hoe uitzonderlijk is zo’n ontmoeting bij ons?

Het is rond 1.20 uur als Joren Schietecatte op weg naar huis stopt voor een ‘obstakel’ op de weg. Een joekel van een everzwijn steekt snuffelend de weg over. Schietecatte filmt het dier op afstand met zijn smartphone en maakt een knorrend geluid. Maar het zwijn schenkt er geen aandacht aan.

Schuw

Everzwijnen zijn over het algemeen schuwe dieren. Ze laten zich liever niet zien in de bewoonde wereld. “Als je ze ziet, is dat meestal in het schemerdonker of ‘s nachts”, zegt Jeroen Denaeghel van Natuur en Bos. “Tegelijkertijd zijn het nieuwsgierigaards en opportunisten. Als ze ergens een plekje gevonden hebben waar ze eten kunnen vinden, dan zullen ze daar op zoek gaan. In Limburg zitten everzwijnen in het najaar weleens in de tuin van mensen te wroeten naar regenwormen voor extra eiwitten.”

In Tervuren gebeurt dat laatste amper tot niet. De everzwijnenpopulatie in het Zoniënwoud is veel kleiner dan die in de Limburgse bossen. “Er wonen er een paar tientallen. Waarschijnlijk komt dit Tervuurse everzwijn uit het Zoniënwoud. De gemeente is helemaal omringd door bos. We denken wel dat de populatie toeneemt (waardoor ook de kans op een ontmoeting toeneemt, red.). Elke zeug kan tussen de zes en acht biggen krijgen.”

Everzwijnen zijn op zich niet gevaarlijk. “We hebben nog maar één geval geregistreerd van een zwijn dat een mens verwondt. Dat dier was aangeschoten door een jager en rende een fietser omver”, zegt Denaeghel.

Toch is het onverstandig om een everzwijn te benaderen. Een dier dat jongen heeft, kan vijandig zijn. “Het blijven wilde dieren”, zegt Denaeghel.