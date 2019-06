Fietsclub Sport en Vermaak volgt ‘Reanimatie en Defibrilatie’ cursus SZM

25 juni 2019

17u58 0 Tervuren Dertig leden van de fietsclub Sport en Vermaak in Vossem hebben met vrucht de cursus Reanimatie & Defibrillatie van het Rode-Kruis Tervuren afgerond. “Het doel is om zoveel mogelijk het belang van deze cursus bij de bevolking en zeker ook bij sportverenigingen in de kijker te zetten”, aldus Ingrid Sannen van het Rode-Kruis Tervuren.

Weinig mensen zijn zich hiervan bewust, maar er zijn jaarlijks in België 15.000 hartinfarcten waarvan 7.000 fataal aflopen. Vaak denkt men dat dit alleen een aandoening is die oudere mensen treft, maar niets is minder waar. Ben je een man dan heb je al een verhoogde kans op een hartinfarct. Maar ook roken, verhoogde cholesterol, diabetes, een te hoge bloeddruk en een genetische aanleg verhogen het risico op hartproblemen.

Je kan wel preventief aandacht besteden aan de risicofactoren door een gezonde evenwichtige voeding, matig alcoholgebruik, voldoende en regelmatig bewegen en stoppen met roken. Als er een familiaal verhoogd risico is, ga je best eens een bezoekje brengen aan je huisarts voor verdere controle en tips.

Als zich een hartstilstand of ernstige hartritmestoornis voordoet, kan je maar hopen dat iemand je kan helpen met levensreddende technieken als reanimeren en defibrilleren. Daarom heeft de fietsclub en vzw Sport en Vermaak Vossem, waarvan meer dan de helft 50 plussers zijn de cursus gevolgd. De fietsclub wil er voor zorgen dat in elke fietsgroep minstens één of twee leden kunnen optreden in geval van nood. In totaal volgden een 30-tal leden van de fietsclub op 11 en 18 juni een cursus Reanimatie en Defibrillatie bij het Rode Kruis-Tervuren.