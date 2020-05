Even een blokje om? Tervurenaar loopt marathon in eigen buurt “om mensen hart onder de riem te steken” JCV

17u12 2 Tervuren Tervurenaar Olivier Smekens zal zondag een marathon lopen in zijn eigen buurt in Duisburg. Zo wil hij zijn buren een hart onder de riem steken en op Moederdag alle mama’s en oma’s in de bloemetjes zetten.

Smekens zal zondag een 60-tal rondjes van 700 meter elk afleggen in en rond zijn eigen Beeldekensgatstraat in Duisburg. “Ik had gelezen over een man in West-Vlaanderen die hetzelfde doet en dat bracht me op het idee”, zegt Smekens. Heel simpel, want er is geen grote doelstelling aan gekoppeld om geld in te zamelen. Gewoon de mensen in de buurt een hart onder de riem steken en zo ook Moederdag vieren door een (ma)marathon te lopen.”

Smekens begint zondag om 12 uur ’s middags aan zijn expeditie. “Wie een blokje wil meelopen is welkom, zolang dat het veilig gebeurt”, zegt hij. “Dat zou ook een mooie kans zijn om de buurt te leren kennen. Wij zijn hier zes maanden geleden komen wonen in deze hele fijne buurt. Ik heb voor mijn werk jarenlang in het buitenland gezeten en mijn kinderen gaan hier naar de Britse school. Voor de zekerheid ga ik ook briefjes met een mondmasker in de bus steken bij de mensen zodat ze zich niet afvragen waarom er iemand 50 keer voorbij hun deur loopt.”

Smekens is niet aan zijn proefstuk toe. “Mijn vrouw noemt me een extreem sporter”, lacht hij. “Ik loop elke jaar toch een aantal marathons en enkele Iron Man triatlons. Maar zondag draait het niet om snel te finishen, maar om de sfeer in de buurt.”