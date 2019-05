Envelop met verdacht poeder aangetroffen in Tervuren tvc

28 mei 2019

11u45

Bron: Belga 0 Tervuren In de Broekstraat in Tervuren is deze voormiddag een envelop met verdacht poeder aangetroffen. Dat meldt de lokale politie van de zone Voer&Dijle (Tervuren/Bertem/Oud-Heverlee/Huldenberg). Niemand is onwel geworden, maar de politie heeft een veiligheidszone ingesteld en de Civiele Bescherming verwittigd.

De envelop werd deze voormiddag aangetroffen in een poetsbedrijf dat met dienstencheques werkt. Niemand van de aanwezigen werd onwel, maar de politie voorzag wel psychologische ondersteuning. Het bedrijf werd ontruimd in afwachting van de Civiele Bescherming, die de envelop zal meenemen voor onderzoek. Waar de envelop vandaan komt, is nog onduidelijk.