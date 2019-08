Duisburg sluit 43ste dorpsfeesten af JCV

15 augustus 2019

18u42 0 Tervuren De dorpsfeesten in Duisburg zijn donderdag afgesloten met een waaier aan activiteiten. Daarmee kwam een einde aan bijna twee weken van feest.

Het was al de 43ste keer dat de feesten doorgingen. Iedereen kon donderdagmiddag op het dorpsplein varken aan het spit eten. De grote finale van het dorpsspel ‘Duisburg bekent kleur’ bracht nog spanning. Uiteindelijk ging team blauw voor de eerste keer met de hoofdprijs aan de haal.

Twee leden van team groen mogen zich ook de ‘Dapperste Duisburgenaar’ noemen. “We hebben veel plezier beleefd aan de samenwerking”, zeggen Michaël Geerts en Tom Vandenplas. “Het feit dat we heel weinig last hadden van stress is ons geheime wapen gebleken.”

Het organiserende Feestcomité van Duisburg was alvast tevreden. “We hebben een aantal dagen wel wat last gehad met het weer, maar al bij al is alles zeer vlot verlopen”, zegt Marleen Vandenplas van het Feestcomité. “We hebben dit jaar ook voor de eerste keer herbruikbare bekers gebruikt. Dit jaar gingen we immers voor volledig recycleerbare feesten.”

Donderdagavond was er dan nog een optreden van De Laatste Show-band en kon iedereen zijn keel openzetten op Duisburg Zingt.