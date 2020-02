Drie diensten van gemeente werken voortaan volgens afsprakensysteem JCV

25 februari 2020

15u40 0 Tervuren De diensten burgerzaken, omgeving & wonen en welzijn van de gemeente Tervuren zullen vanaf 16 maart alleen nog na een afspraak te bezoeken zijn. De gemeente belooft zo minder wachttijd en voorbereiding.

Voor de dienst burgerzaken is dit een nieuwe manier van werken. De dienst omgeving & wonen, het woonloket en de dienst welzijn werkten vroeger al op afspraak, maar stappen nu mee in hetzelfde systeem.

De gemeente belooft alvast dat de dienstverlening hierdoor zal verbeteren. Burgers krijgen ook op voorhand mee welke documenten en informatie ze moeten meebrengen. Ook de diensten zelf moeten door het systeem beter gaan werken. “Zo is de vroegere druk van de volle wachtzaal verdwenen en weten onze leidinggevenden perfect wanneer en hoeveel medewerkers ze moeten inplannen wat zal leiden tot een betere verdeling van front- en backofficewerk”, zegt schepen van Burgerzaken Mario Van Rossum (CD&V).

Een afspraak maken kan vanaf 1 maart via www.tervuren.be. Mensen met vragen kunnen via de telefoon of aan de onthaalbalie van de gemeente geholpen worden.