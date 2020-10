Dionne (58) al vier dagen vermist nadat ze vertrok bij moeder Stephanie Romans

30 september 2020

22u14 38 Tervuren Dionne Falcone (58) uit Dilbeek verliet afgelopen zondag het huis van haar moeder in Tervuren. Ze vertrok vermoedelijk op een citroengele fiets van het merk Brompton. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor.

De politie doet een oproep naar getuigen om erachter te komen waar Dionne is. De vrouw is ongeveer 1,60 meter lang en slank gebouwd. Ze heeft donkerbruin haar en bruine ogen. Welke kleding ze droeg op de dag van haar verdwijning is niet bekend.

Heeft u Dionne Falcone of haar fiets gezien, of weet u waar ze verblijft? Neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 300 30 of het online tipformulier.