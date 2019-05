Deze tortelduiven haalden goud en diamant SZM

29 mei 2019

Johny Vancaudenberg en Claudine Claessens trouwden op 19 mei 1969 in Tervuren. Johny was inspecteur bij de politie in Oudergem en Claudine werkte bij de sociale dienst in Brussel, maar ze leerden elkaar kennen in Vossem. Ze houden allebei van honden en het zijn fervente feestbeesten van de Duisburgse feesten. Gezellig iets eten en een pintje drinken of tuinieren en wandelen is wat ze dagelijks graag doen.

Op 6 mei 1959 trouwden Norbert Debeer en Lea Koekelbergh in Duisburg. Norbert is muzikant bij Sint-Catharina en lid van OKRA. Lea bewerkte serres in Duisburg. Ze leerden elkaar kennen in het café van de ouders van Lea waar Norbert af en toe kwam drinken.

Willy Smets en Jacqueline Vandermosten trouwden op 25 mei 1969. Ze zijn beiden lid OKRA in Vossem. Willy was vroeger kantoorhouder van AXA bank in de Dorpsstraat. Jacqueline werkte in financiën in de Wetstraat. Ze hebben elkaar ontmoet op een dancing en houden van wandelen.

Jean Schotmans en Victorine Sterckx zegden elkaar het ja-woord op 12 mei 1959 in Sint-Lambrechts-Woluwe. Jean is van Etterbeek en houdt van kaarten. Hij was 36 jaar zelfstandig beenhouwer. Ze leerden elkaar kennen omdat hun ouders in dezelfde straat woonden in Woluwe. De vader van Jean had er een beenhouwerij. Victorine houdt het liefst van tuinieren.

Dirk Van Haesendonck en Marie Deckmyn trouwden op 24 mei 1969 in Anderlecht. Dirk was burgerlijk ingenieur en Marie was verpleegster.

Bernard Callens en Alyane Nellens leerden elkaar kennen in Antwerpen op een cowboy feest. Ze trouwden op 31 mei 1969 in Lichtaart. Alyane is oorspronkelijk van Wales en Bernard van Oudergem. Bernard is beheerder van een firma die diamanten een certificaat gaven, hij speelt golf en is lid van de rotaryclub. Alyane houdt van tuinieren en zingt in het Duits en Engels in het koor. Ze was financieel directeur in hun bedrijf.

Op 10 mei 1969 in Vlezenbeek trouwden Jean Blommaerts en Christianne Borremans. Ze leerden elkaar kennen op een dancing. Jean komt van Ternat en was 40 jaar postbode in Groot-bijgaarden. Hij gaat graag wandelen. Christianne is van Sint-Pieters-Leeuw. Ze werkte als telefoniste bij Reynolds. Het echtpaar kwam in Vossem wonen, nadat hun dochter bakkerij Vogelaers opende.tervuren