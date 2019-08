Dapper Duisburg afgetrapt WHW

03 augustus 2019

18u05 0 Tervuren Gisteren is de aftrap gegeven van Dapper Duisburg. De komende twee weken staat heel het dorp in het teken van de verschillende activiteiten.

Ook dit jaar zorgen tal van Duisburgse verenigingen en het Feestcomité weer voor een pittige, gedurfde editie van de feesten. “In Duisburg weten we wat feesten is, zo bewijst ons nieuwe programma, waar zowel jong als oud aan z’n trekken komt”, aldus de organisatie. Dit weekend al wordt dit uitvoerig bewezen met de Mutotoloop (voor het goede doel), rockavond, het Kubbs-tornooi, PerTotalfuif , hét kegeltornooi, springkastelen en om af te sluiten volleybal met het Klabodderbal. Nieuw in vergelijking met vorig jaar is de Oogstwandeling op zaterdag (in samenwerking met Pasar) en de Druivenfietstocht (op inschrijving) op zondag, telkens om 14 uur, met start aan Pachthof Stroykens. De feesten duren nog tot 15 augustus. Op www.Duisburg.be kunnen alle activiteiten geraadpleegd worden.