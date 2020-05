Dame belt brandweer bezorgd op voor... nepslang SHVM

18 mei 2020

13u38 0 Tervuren De hulpverleningszone Oost is gisteren afgezakt naar Tervuren na een alarmerend telefoontje van een dame die naar eigen zeggen een slang had gespot in de struiken naast haar voordeur. Na verder onderzoek door de brandweer, bleek het uiteindelijk om een nepslang te gaan.

Een dame uit Tervuren belde gisteren de brandweer op nadat ze een slang had opgemerkt in de struiken naast haar voordeur. De slang had een gele kleur met paarse vlekken. De brandweer snelde meteen ter plaatse en zette de zoektocht naar het dier in. Enige tijd later kon de slang, mede dankzij de foto van de dame, teruggevonden worden. “Na verder onderzoek op basis van grootte, kleur en patroon kon het dier geïdentificeerd worden binnen de familie ‘serpus fictus’, beter gekend als rubberen nepslang”, grapt de hulpverleningszone.