Civiele bescherming vist kluis op uit Vossemvijver SHVM RDK

03 april 2020

15u49 22 Tervuren Vrijdagvoormiddag heeft de civiele bescherming een kluis uit de Vossemvijver in het park van Tervuren opgevist. De zoekactie kaderde in een onderzoek naar een reeks inbraken die eind 2019 plaatsvonden in onder andere Steenokkerzeel en Leuven.

De zoekactie kaderde in een lopend gerechtelijk onderzoek van de politiezone Leuven en de onderzoeksrechter naar een reeks inbraken, die in november 2019 plaatsvonden. Eind vorig jaar werd er onder andere ingebroken in een beenhouwerij in Steenokkerzeel en in hulpverleningscentrum De Spiegel in Leuven. De buit bedroeg enkele duizenden euro’s.

Twee verdachten, een 28-jarige man uit Bertem en een 31-jarige man uit Leuven, werden reeds aangehouden en zitten in voorlopige hechtenis.

Of de kluis leeg werd opgevist, is momenteel nog niet geweten.