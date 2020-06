Café In den Congo in Vossem: “Van zodra het mag, doen we de deuren open” JCV

03 juni 2020

19u08 0 Tervuren

Bij Café In den Congo in Vossem, beter bekend als het goedkoopste café van Vlaanderen, openen ze maandag om 10 uur al zeker de deuren. “We zullen ons wel aanpassen aan al de maatregelen die opgelegd worden”, klinkt het daar.

De beslissing van de nationale veiligheidsraad valt heel goed aan het Dorpsplein in Vossem. Uitbaatster Lydia Gay van café In Den Congo staat alvast te trappelen om opnieuw de deuren te openen. “Na drie maanden loop je toch wel de muren op, zeker omdat wij normaal nooit een sluitingsdag nemen”, zegt ze. “Daarom doen we maandag om 10 uur open, zoals het gewoonlijk zou zijn. We zullen ons wel aanpassen aan al de maatregelen die opgelegd worden. Misschien zullen we de krukken aan de toog moeten wegnemen, maar dat moet dan maar. Wij hebben ook een zaaltje achteraan dat we kunnen gebruiken en waarvan we de poort kunnen open zetten om te verluchten. Het gerucht deed hier in Vossem al de ronde dat we niet meer zouden open gaan, maar dat is dus zeker niet zo. De brouwer is hier vandaag al volop aan het leveren, dus dat komt zeker in orde.”