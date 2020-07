Buurtbewoners protesteren tegen woonproject op GITO-site: “Hoge gebouwen passen niet in deze buurt” Jelle Couder Robby Dierickx

09 juli 2020

14u43 0 Tervuren Het woonproject op de site van het voormalige GITO valt niet goed bij de bewoners van de nabijgelegen Puttestraat en de Brusselsesteenweg. Zij vrezen onder meer de schaduw van de hoge gebouwen en de inkijk in hun tuinen. Ze vragen daarom aan de gemeente om te overleggen met de projectontwikkelaar.

Op de site van het voormalige GITO wordt momenteel druk gewerkt. Na de afbraak van het oude GITO moet er het project Arboreto gerealiseerd worden. Die nieuwbouw telt een 70-tal wooneenheden, aangevuld met een kinderdagverblijf en coworkingspace. Het project valt echter slecht in de buurt.

Buurtbewoners kregen eigen zeggen een minimum aan informatie over het project. “Er is wel informatie geweest, maar meer dan wat wettelijk verplicht is, kwam er niet”, zegt Erik Libois, die in de Puttestraat woont. “Pas nu wordt duidelijk wat de impact hiervan zal zijn. Zo hebben we zelf een architect moeten contacteren om een schaduwstudie uit te voeren. Door de hoogte van de gebouwen zal er in een aantal tuinen langs de Puttestraat namelijk geen of veel minder zonlicht meer zijn. Zo’n studie is wel niet strikt verplicht, maar had in deze omstandigheden meer dan gemogen.”

De hoogte van de appartement ten is dus een groot struikelblok. “Niet allen door het zonlicht weg te nemen”, zegt Libois. “De bewoners van die appartementen zullen ook recht in de tuinen kunnen kijken. Dat is een aanslag op de privacy van de bewoners daar. De ontwikkelaar moet natuurlijk een financieel doel halen en daarom wordt er in de hoogte gebouwd, maar dat heeft een impact op de hele buurt.”

Dorp verandert

De buurtbewoners beginnen daarom een bescheiden petitie. “We vragen aan de gemeente dat ze in overleg gaat met de ontwikkelaar om zo rekening te houden met onze vragen”, zegt Libois. “Dit project past niet in de geest van een dorp als Tervuren. Je ziet dat het dorp verandert, kijk maar naar het plan om een McDonald’s te bouwen aan de Leuvensesteenweg, maar dit soort projecten past niet bij Tervuren.”

De gemeente Tervuren moet zich in ieder geval nog buigen over de omgevingsvergunning voor het project nu het openbaar onderzoek naar de laatste fase van het project afgelopen is. “We zullen daarbij de opmerkingen van de buurt zeker meenemen en bekijken of de bezwaren al dan niet gegrond zijn”, zegt schepen van Stedenbouw Bram Peters (Groen). “We hebben ook de terechte vraag om inzage in de schaduwplannen gekregen en die is ons beloofd door de ontwikkelaar. Ik betreur het wel dat niet gebeurd is tijdens het openbaar onderzoek, maar het is de bedoeling om die alsnog publiek te maken.”