Buste Leopold II in Park Tervuren opnieuw beklad JCV RDK

03 juni 2020

17u05 0 Tervuren Onbekenden hebben gisteren opnieuw de buste van Leopold II op het herdenkingsmonument ‘The Congo, I presume?’ met rode verf besmeurd. De schade is ondertussen aan het oog onttrokken met een doek.

De actie is uitgevoerd door onbekenden, maar het is niet de eerste keer dat het beeld in de tuin van het AfricaMuseum beklad wordt. Ook in Gent en Oostende werden deze week beelden van Leopold II beklad. Een petitie die in Brussel alle standbeelden van de vorst wil weghalen, haalde al duizenden handtekeningen.

Het monument van Tom Frantzen werd in 1997 in het park van Tervuren geplaatst naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de koloniale tentoonstelling, die indertijd in Tervuren georganiseerd werd in de marge van de wereldtentoonstelling dat jaar. Bij die tentoonstelling werden Congolese burgers in een nagemaakt dorp tentoongesteld aan bezoekers. Zeven van hen kwamen daarbij al om het leven.

Het beeld zelf is al een kritische benadering van het kolonialisme in Congo, waarbij drie Afrikaanse krijgers met afgehakte voeten, staan ‘tentoongesteld’ als drie persoonlijke trofeeën van koning Leopold II. In 2018 werd al een kritische tekst toegevoegd aan het monument.