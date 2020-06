Blue Lions trokken al 600 leden voor hun nieuwe tennisclub aan: “Beter dan alles waar we op gehoopt hadden” JCV

10 juni 2020

09u35 0 Tervuren Amper drie weken na haar opening kan de nieuwe tennisafdeling van Blue Lions Hockey & Tennis Club Tervuren al rekenen op 600 leden. Daarmee is althans voor dit seizoen de maximumcapaciteit bereikt.

De terreinen op het oude gebied van Defensie in Duisburg zijn al sinds half mei open. De tennisafdeling van Blue Lions groeide uit de vroegere Tennisclub Tervuren die op Diependal al indoor tennis organiseerde en al langer op zoek was naar extra capaciteit.

Toch zijn de 600 leden een onverhoopt succes. “Dit hadden we nooit durven dromen”, zegt Frank Verbrugge, Tennis Manager van Blue Lions. “Dat er potentieel was in Tervuren voor een tennisvereniging was duidelijk, en we hebben natuurlijk kunnen profiteren van het mooie weer in mei. Het hielp ook dat de tennissport een van de eerste buitensporten was die binnen de coronamaatregelen opnieuw toegelaten werd. Maar dan nog heeft deze explosieve start veruit ons meest optimistische scenario overschreden.”

Met 600 leden komt de club meteen terecht en de top 20 procent van tennisclubs in Vlaanderen. Momenteel heeft de club zeven outdoor gravelbanen voor ledentennis en vier kunstgras banen voor tennislessen en stages. Voor de winter wordt er gewerkt aan een scenario met ballon of overkapping, in combinatie met gebruik van de bestaande sporthal op het terrein. Op termijn komt er ook een clubhuis samen met de hockeyafdeling van Blue Lions Tervuren.