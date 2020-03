Al meer dan 70 vrijwilligers voor ‘Tervuren Helpt’ JCV

20 maart 2020

16u23 1 Tervuren De gemeente Tervuren besloot deze week een platform voor vrijwilligers op te richten dat mensen bij kan staan tijdens de coronacrisis. Al meer dan zeventig mensen hebben zich al aangemeld, maar meer volk is altijd welkom.

Via het platform kun je je aanmelden als je hulp wil bieden aan je medeburgers, bijvoorbeeld door de hond uit te laten, boodschappen te doen of naar de apotheek te gaan. Aanmelden kan online, al wordt wel gevraagd om eerst te kijken naar mensen in de buurt en bij familie en vrienden. “Ondertussen hebben al meer dan zeventig mensen zich aangemeld”, zegt Anja Michiels, die de actie vanuit de gemeente coördineert. “De respons is dus al heel goed, vooral omdat we alleen nog maar online gecommuniceerd hebben. Meer mensen zijn zeker welkom.”

De gemeente zal de boodschap ook verspreiden via het infoblad volgende week. “Dan zullen we waarschijnlijk ook meer vragen krijgen van mensen die hulp nodig hebben omdat het vaak gaat om mensen die minder toegang hebben tot het internet”, zegt Michiels.

Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden, kan surfen naar www.impactdays.be/tervurenhelpt. Mensen die hulp nodig hebben of met vragen zitten, kunnen bellen naar 02/766.52.97 of mailen naar tervurenhelpt@tervuren.be.