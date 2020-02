AfricaMuseum wil kritiek pareren met herinrichting van grote rotonde JCV

27 februari 2020

18u02 0 Tervuren Het AfricaMuseum in Tervuren gooit de inrichting van de grote rotonde om. Zo wil ze tegemoet komen aan de kritiek dat het museum de koloniale beelden in de rotonde behield. Er komt nu een tweede werk van de Congolese kunstenaar Aimé Mpane en er worden doorzichtige afbeeldingen toegevoegd aan de koloniale standbeelden zelf.

Mpane heeft in de rotonde al zijn houten beeldwerk ‘Nouveau souffle ou le Congo bourgeonnant’ staan. Daaraan wordt nu een gelijkaardig houten beeld van de schedel van chef Lusinga toegevoegd. Dat verwijst naar de raid van de Belgische officier Émile Storms op het dorp van Lusinga in 1884. Tijdens deze expeditie werd het hoofd van de chef afgehakt en nadien naar België meegenomen. Tot 1964 was het te zien in het museum in Tervuren.

Het nieuwe standbeeld moet mee antwoord bieden op kritiek die het museum sinds de heropening kreeg. Die kwam er onder meer op de koloniale beelden in de nissen van de grote rotonde van het museum. Die verwijderen was niet zo eenvoudig, ze maken immers deel uit van het beschermde gebouw.

Schok

Onder meer Verenigde Naties tikte het museum op de vingers. “Het museum werd sterk aangespoord om alle koloniale propaganda achterwege te laten en het geweld en de ongelijkheden van het Belgische koloniale verleden klaar en duidelijk voor te stellen”, zo laat het museum zelf weten. De nieuwe inrichting moet daarbij helpen.

Naast het werk van Mpane werden ook de koloniale standbeelden zelf aangepakt. Samen met de Belgische kunstenaar Jean-Pierre Müller ging Mpane de confrontatie met de beelden aan. “Zestien doorzichtige doeken waarop hedendaagse beelden zijn afgedrukt, hangen op korte afstand van de bestaande beelden”, zo laat het museum weten. “De overlapping van de beelden creëert een visuele schok. Zo wordt een nieuwe lezing van een zware erfenis mogelijk, waarbij de historische en ideologische inhoud in vraag wordt gesteld.”