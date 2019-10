AfricaMuseum krijgt wandeling in park van Tervuren JCV

09u04 0 Tervuren Het pas vernieuwde AfricaMuseum krijgt nu ook een eigen wandeling in het Park van Tervuren. Die laat wandelaars kennis maken met de geschiedenis van het museum.

De wandeling werd door het museum en de gemeente Tervuren ontwikkeld. Ze leid je langs negen infopanelen die tussen de kerk van Tervuren en het AfricaMuseum staand. Zij vertellen de ontstaansgeschiedenis van het museum.

Het museum werd in 1910 geopend door koning Albert I en heette toen nog het Museum voor Belgisch-Congo. Het verhaal van het AfricaMuseum begon echter al bij de wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel. Op aansturen van koning Leopold II werd het koloniale luik van de tentoonstelling ondergebracht in het ‘Koloniënpaleis’ in Tervuren. Onder meer opgezette dieren, bodemstalen, voedingsmiddelen, etnografische en artistieke voorwerpen uit Congo werden in de zalen ondergebracht, naast kunstwerken uit België. In het park werden Afrikaans dorpen opgetrokken, waar overdag Congolese inwoners vertoefden. Meer over hun verhaal kan je nu ontdekken door de wandeling af te lopen.