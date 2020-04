AfricaMuseum kijkt aan tegen verlies van 1 miljoen euro door coronacrisis JCV

28 april 2020

15u13 0 Tervuren Het AfricaMuseum schat de verliezen door het coronavirus momenteel in op 1 miljoen euro. Het museum wil dit verlies opvangen door haar historische financiële reserves aan te spreken, maar rekent ook op een extra toelage van de federale overheid.

Dat meldt ROBtv en wordt bevestigd door Guido Gryseels, de directeur van het museum. “Dit gaat voor alle duidelijkheid om een voorlopige schatting”, zegt hij. “Alles hangt af van het verdere verloop van de pandemie. Gevolgen voor het personeel brengt dit voorlopig niet met zich mee. Zij blijven trouwens heel gemotiveerd doorwerken. Maar dit moet ook geen maanden meer duren. De verliezen komen er niet alleen omdat we geen bezoekers meer ontvangen, maar ook omdat we geen evenementen meer kunnen organiseren.”

Om het verlies op te vangen kan het museum haar reserves aanspreken. “We hebben daarvoor toestemming van de overheid gekregen”, zegt Gryseels. “Gelukkig hebben we vorig jaar veel bezoekers gekregen en een goed jaar gedraaid. We krijgen ook een extra compensatie voor de aankoop van beschermingsmiddelen zoals plexiglas en handgel. Daar kijk je toch al snel tegen een kostprijs van 150.000 euro aan. Daarnaast zullen we ook intern besparingen doorvoeren. Zo zullen de werkingsmiddelen van de verschillende departementen worden verminderd.”

Heropening

Het museum wil na 18 mei opnieuw de deuren openen, zij het op beperkte schaal. “Met onze oppervlakte van 6.000 vierkante meter mogen er maximaal 600 mensen tegelijkertijd binnen”, zegt Gryseels. “En het kan dat we in sommige zalen het aantal bezoekers nog verder beperken. Grote inkomsten zullen we daar dus niet uit halen, maar het is psychologisch erg belangrijk om opnieuw de deuren te openen.”

Het AfricaMuseum blijft ondertussen niet bij de pakken zitten. Een aantal collecties werden online ter beschikking gesteld en donderdag 30 april wordt online de film ‘Stop Filming us’ vertoond. Die gaat over de wijze waarop Westerse cineasten Afrika verfilmen met aansluitend een debat.