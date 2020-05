AfricaMuseum “blij verrast” door 2.500 bezoekers sinds heropening JCV

25 mei 2020

17u21 0 Tervuren Het AfricaMuseum in Tervuren kreeg de afgelopen week ongeveer 2.500 bezoekers over de vloer met afgelopen weekend pieken tot 650 mensen per dag. Het museum is naar eigen zeggen blij verrast door die opkomst.

Afgelopen week was het museum voor het eerst sinds de start van de lockdown in maart weer open. Wie een bezoek wilde brengen moest wel online een plaatsje boeken. Uiteindelijk daagden tijdens de eerste week 2.500 mensen op. “We zijn blij verrast door de grote opkomst”, zegt directeur Guido Gryseels. “Per tijdslot van een uur laten we maximaal 100 mensen toe. Daardoor is de opkomst zeer gespreid en bleef het erg rustig in het museum. Er waren nooit meer dan 450 mensen tegelijkertijd in het museum. Ver van ons maximum van 600 personen.”

Om het museum te bezoeken moet je online boeken. Andere bezoekers worden toegelaten als de maxima in de tijdsloten en aanwezigheden nog niet bereikt zijn.

Vanaf deze week gaat het AfricaMuseum met infopanelen ook aandacht besteden aan de coronaproblematiek in Afrika. In eerste instantie wordt gekeken naar de negatieve gevolgen van de coronapandemie op de biodiversiteit in Afrika. Zo zijn bijvoorbeeld apen en katachtigen gevoelig voor het virus. Vanaf volgende week zullen de bezoekers ook geïnformeerd worden over de organisatie van het gezondheidssysteem in Afrika en de wijze waarop men er omgaat met besmettelijke ziekten zoals het coronavirus.