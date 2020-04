58 coronabesmettingen in woonzorgcentrum Zoniën: “Van paniek is geen sprake” SHVM

25 april 2020

09u37 0 Tervuren In het woonzorgcentrum Zoniën in Tervuren zijn 58 coronabesmettingen vastgesteld. Daarbij gaat het om 38 bewoners en 20 van de 140 personeelsleden. Het woonzorgcentrum zal nu overgaan tot een cohortering, waarbij de afdelingen herverdeeld zullen worden. Zo zullen bewoners die positief testten op een andere afdeling verblijven dan de personen die negatief testten.

Zoals vele woonzorgcentra in ons land is ook woonzorgcentrum Zoniën in Tervuren niet kunnen ontsnappen aan het binnensluipen van het coronavirus. Vorige dinsdag ontving het woonzorgcentrum testkits van de overheid, zowel voor de bewoners als voor het personeel. Uit die tests blijkt dat 38 bewoners en 20 personeelsleden besmet raakten met het virus. Niet elke bewoner of personeelslid vertoonde symptomen van het coronavirus voor de test. En ook na de tests zijn er nog steeds bewoners en personeelsleden die geen symptomen vertonen.

Geen paniek

“Van paniek is geen sprake”, zegt schepen van Welzijn en Gezondheid en Seniorenbeleid Lut Kint. “Ik denk dat iedereen vooral tevreden is dat we nu eindelijk een zicht hebben op wie positief is en wie negatief is. Op die manier kan het werk gereorganiseerd worden.”

Zo zullen er in het woonzorgcentrum twee afdelingen gemaakt worden, oftewel ook een cohortering genoemd, voor de bewoners die positief testten op het virus en voor bewoners die negatief testten. “Op die manier kunnen we een aantal maatregelen nemen waardoor er een bepekt contact zal zijn tussen de bewoners. En voor de personeelsleden is dat een stuk efficiënter werken.”

Die cohortering vraagt om een hele reorganisatie en verhuis. Bewoners zullen naar een andere kamer gebracht worden, het personeel wordt herverdeeld, maar ook de families moeten zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. Daarbij krijgt het woonzorgcentrum advies vanuit Artsen zonder Grenzen en ook de medewerkers van de dienst werken in eigen beheer (WEB) en de poetsploeg helpen volop met de praktische uitvoering.

Genoeg personeel

Ook van een personeelstekort is momenteel geen sprake. “De afdelingen worden nu herverdeeld. In die zin wordt ook de werking van de afdelingen tijdelijk anders gedaan. Wat betreft de personeelsbezetting: op dit ogenblik is het hard werken voor iedereen, maar we krijgen de hele planning rond aangezien we er eerder ook voor gekozen hebben om versterking op de werkvloer te zetten door studenten en extra personeelsleden van andere organisaties in te schakelen. En voor al het werk dat niet per se moet gedaan worden door zorgkundigen of verpleegkundigen, wordt gemeentepersoneel ingezet aan het onthaal, voor het bedelen van de maaltijden en voor een aantal logistieke taken”, aldus Kint.